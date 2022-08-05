Москва, , 20:06 — REGNUM Курсы доллара и евро по отношению к рублю немного выросли на торгах в пятницу, 5 августа, но снизились в целом по итогам недели. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,58 рубля, что на 23 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро за день поднялся на четыре копейки и достиг 61,54 рубля.

В целом же за рабочую неделю доллар на Московской бирже подешевел на 1,04 рубля, евро — на 93 копейки.

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