Москва, 5 августа, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро по отношению к рублю немного выросли на торгах в пятницу, 5 августа, но снизились в целом по итогам недели. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,58 рубля, что на 23 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро за день поднялся на четыре копейки и достиг 61,54 рубля.

В целом же за рабочую неделю доллар на Московской бирже подешевел на 1,04 рубля, евро — на 93 копейки.