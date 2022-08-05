Москва, 5 августа, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы жилых районов Донецка. Об этом 5 августа заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В результате обстрелов есть раненные среди мирных жителей, уточнил представитель народной республики.

«Сегодня Донецк подвергается сильнейшему обстрелу. Есть раненные среди гражданских мирных жителей. Уже несколько человек снова подорвались на минах «Лепесток». Одновременно с этим хочу сказать, что весь город слышит, как ведётся наша контрбатарейная работа», —сказал Безсонов.