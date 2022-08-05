Москва, , 19:33 — REGNUM 28-летний центральный защитник сборной России и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия может пропустить матч 4-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Уралом» из Екатеринбурга. Об этом 5 августа сообщил руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

Георгий Джикия Кирилл Венедиктов

«Да, Джикия действительно вернулся в общую группу. Он прилетит с командой в Екатеринбург. По поводу того, сыграет ли Джикия с «Уралом», решение будет принимать тренерский штаб в день игры», — цитирует Зеленова издание Sport24.

Георгий Джикия получил повреждение 23 июля 2022 года в матче второго тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:1).

В прошедшем сезоне Мир Российской Премьер-лиги 2021/22 Георгий Джикия принял участие в 28 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.