Барселона, Испания, 5 августа, 2022, 19:15 — ИА Регнум. 33-летний таранный форвард «Барселоны» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски будет выступать за каталонский клуб под девятым номером. Об этом 5 августа сообщил президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

Football.ua Роберт Левандовски

«Левандовски получил 9-й номер по решению клуба. Это связано с имиджевыми и рекламными интересами «Барселоны». Мы искали подходящее решение и приняли его с максимальным уважением к Депаю», — цитирует Лапорту пресс-служба «Барселоны».

«Барселона» выкупила Роберта Левандовски у мюнхенской «Баварии» 19 июля 2022 года за 45 миллионов евро. Текущее соглашение польского нападающего с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Левандовски, выступая за «Баварию», принял участие в 34 турах регулярного чемпионата, в которых отметился 35 забитыми мячами и тремя результативными передачами.