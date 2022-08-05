Вашингтон, 5 августа, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в массовом порядке пытаются избежать призыва в вооруженные силы Украины. Об этом 5 августа со ссылкой на собственные источники сообщает популярная румынская газета Ziare.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бегство ВСУ

Как утверждает издание, причиной такого поведения является провал ряда так называемых спецопераций армии Украины в Донбассе.

«Поскольку борьба за восток Украины обостряется, потери высоки с обеих сторон, — заявил румынскому СМИ представитель одной из американских частных военных компаний Энди Милберн. — Мы обучаем украинских военных, но проблема заключается в том, что многие украинцы категорически отказываются служить в армии».

По некоторой информации, на сегодняшний день от обязательной мобилизации на Украине отказываются до 100 тысяч человек.