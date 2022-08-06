Бишкек, , 01:57 — REGNUM Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, спровоцировавший осложнение и без того непростых взаимоотношений Америки с Китаем, пока что не несёт конкретных угроз для Киргизии. Такую точку зрения 5 августа озвучил профессор политологии Американского университета в Центральной Азии Эмиль Джураев, пишет «Kaktus. media».

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Политолог отметил, что если между США и КНР возникают какие-либо конфликты, то это будет касаться всего мира, в том числе и Киргизии.

Читайте также:США хотят заключить новое соглашение о сотрудничестве с властями Киргизии

«В нашем случае в непосредственной близости с Китаем нам, конечно, крайне важно сохранить стабильность и нормальные здоровые отношения и с Китаем, и с западными партнерами», — добавил он.

Джураев акцентировал внимание на том, что заявление министерства иностранных дел Киргизии по ситуации с Тайванем оказалось крайне схоже с аналогичными заявлениями внешнеполитических ведомств Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Читайте также:Киргизия поддерживает политику «одного Китая» — МИД о ситуации с Тайванем

«Я думаю, что заявление могло быть согласовано. Это продиктовано, возможно, взаимопониманием, подтвержденным китайской стороной. Китаю в дипломатическим плане очень важно было услышать такую поддержку со стороны ближайших соседей», — полагает профессор.

Касаясь вопроса о выборе линии поведения в связи с нарастающими разногласиями между США и Китаем, эксперт выразил мнение, что киргизские власти «не должны лезть в пекло прежде, чем это нужно».

«Две мировые державы пришли к некоторому отсутствию взаимопонимания, но при этом Вашингтон и Пекин сохраняют диалог между собой. Они утрясут это недоразумение, а значит, нам не нужно раньше времени совершать какие-то необдуманные шаги», — подытожил эксперт.

Читайте также:МИД Казахстана отреагировал на визит Пелоси на Тайвань