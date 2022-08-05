Николаев, Украина, 5 августа, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Решение украинских властей «закрыть» Николаев на выходные объясняется тем, кто власти не доверяют собственным согражданам, написал в своем телеграм-канале 5 августа военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

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Еще одна вероятная причина — в город будут вводить резервы, переброшенные из Донбасса, считает военкор.

Как сообщалось ранее, решением властей в Николаеве вводится комендантский час на двое суток — до утра 8 августа. Районы города «будут отрабатываться в том числе в отношении коллаборантов», заявил глава областной администрации Виталий Ким, ранее заявлявший, что подозревает каждого из своих земляков в возможной поддержке России.