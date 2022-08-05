Москва, 5 августа, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Латвия проявляет нацистскую политику, прекращая выдачу виз гражданам России. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, комментируя решение Риги.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Шенгенская виза

«Надо проверить Устав ООН и убедиться, есть ли там статьи о дискриминации прав народа, права целой страны. Ведь Латвия явно проявляет нацистскую политику, которая выражается в том, что гражданам России запрещён въезд в Латвию. За циничным исключением близких родственников на территории страны. И за этим будут тщательно следить пограничники», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, латвийское посольство прекращает выдачу виз россиянам с формулировкой «в связи с международной ситуацией».

ИА REGNUM сообщало, что с 1 августа Латвия отменила в одностороннем порядке действие соглашения с Россией об упрощенных поездках в приграничной зоне. Также приостановлено соглашение между правительствами Латвии и России об экономическом сотрудничестве и о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества.