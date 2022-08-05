Вашингтон, , 18:42 — REGNUM Единственным решением сложившегося кризиса в американо-китайских отношениях, вызванного визитом на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, является немедленное признание Соединёнными Штатами своих ошибок, заявил 5 августа высокопоставленный сотрудник посольства Китая в Вашингтоне, сообщает Reuters.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

Министр посольства Китая в США Цзин Цюань прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что решение Пекина провести военные учения вблизи Тайваня является неоправданной эскалацией. Представитель Китая заявил, что именно Соединенные Штаты угрожают миру и стабильности.

«Именно американская сторона является нарушителем спокойствия», — подчеркнул он во время брифинга.

«Единственный выход из этого кризиса — это если американская сторона немедленно примет меры, чтобы исправить свои ошибки и устранить серьезные последствия визита Пелоси», — указал дипломат и добавил, что Вашингтон не должен «толкать китайско-американские отношения на опасный путь конфликта и конфронтации».

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