Гельзенкирхен, Германия, 5 августа, 2022, 18:01 — ИА Регнум. 25-летний экс-форвард московского «Спартака» и сборной Швеции по футболу Джордан Ларссон подписал контракт с немецким клубом «Шальке-04» из Гельзенкирхена. Соглашение рассчитано на три года до конца сезона 2024/25.

Эмблема «Шальке 04» на флаге

За «Шальке-04» также выступает опорный полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал, которого немецкий клуб арендовал до конца июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Джордан Ларссон, выступая за шведский АИК, принял участие в 11 турах Аллсвенскана, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

«Спартак» выкупил нападающего 2 августа 2019 года у «Норрчепинга» за 4 миллиона евро. Чуть больше месяца назад, 27 июня, швед договорился с «красно-белыми» о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию.