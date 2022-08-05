Москва, 5 августа, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Падение цен на североморскую нефтяную смесь марки Brent ниже отметки в 93 доллара за баррель впервые с февраля 2022 года связано с ужесточением денежно-кредитной политики в ряде крупных стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил экономист Сергей Хестанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

При этом на основании текущего падения стоимости ещё нельзя делать выводов будет ли эта динамика продолжаться и в будущем, считает эксперт.

«По всему миру идет процесс ужесточения денежно-кредитной политики. Поэтому некоторая коррекция цен на энергоресурсы понятна. Но снижение цен на нефть не столь велико, чтобы делать какие-то выводы», — сказал Хестанов.