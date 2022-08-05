Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг информацию о том, что якобы посетил город Ирмино в ЛНР. Об этом свидетельствует комментарий артиста под фотографией актёра Георгия Болонева, опубликованной в социальной сети.

Сергей Шнуров Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я тебя не знаю, но ты ******. Взял мою старую фотку и ********* к чей-то фото. как школьник, ей богу», — написал Шнуров.

Артист подчеркнул, что не знает Болонева. То, что Шнуров не посещал ЛНР, подтвердил пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин. Он назвал опубликованный снимок фотошопом. Такэе Гугучкин подчеркнул, что сейчас у «Ленинграда» корпоративное мероприятие в Турции.

«Мы сейчас тут по работе. И Сергей физически просто не мог быть ни в России, ни в ЛНР», — отметил Гугучкин.

Напомним, что о визите Сергея Шнурова, который якобы приехал в Ирмино вместе с актёром Георгием Болоневым и бизнесменом Евгением Пригожиным, сообщили в телеграм-канале администрации города Стаханов.

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