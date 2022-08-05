Екатеринбург, , 16:43 — REGNUM В Свердловской области «Уральский оптико-механический завод» — участник нацпроекта «Производительность труда» — увеличил выпуск инкубаторов интенсивной терапии для новорожденных.

Крупный производитель медицинского оборудования, энергосберегающей техники, геодезических и измерительных приборов вступил в нацпроект «Производительность труда» в 2018 году. Эксперты помогли компании быстрее и в большем количестве собирать инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных.

«Завод на 37% увеличил выработку продукции. Это отразилось не только в финансовых показателях предприятия, но и в количестве спасенных детей, которые своевременно получили качественное медицинское оборудование. Опыт нацпроекта по мобилизации ресурсов сейчас важен как никогда, чтобы обеспечить рынок всеми необходимыми товарами», — отметил министр экономического развития Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Свердловскую область.

«Свердловская область — крупный индустриальный и инновационный регион. Наши предприятия долгое время устойчиво работают и развиваются. Сформирован запас прочности, который сохраняет стабильную социально-экономическую ситуацию в регионе. Предприятия работают в штатном режиме, уровень безработицы ниже процента», — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Повысить показатели оптико-механического завода помогли эксперты нацпроекта «Производительность труда», который курирует первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов. Раньше оператор участка производства инкубаторов за смену преодолевал порядка 8 км в походах за комплектующими. Приходилось ждать поставки деталей и тратить много времени на их доработку. Сборка инкубатора от сырья до конечного продукта занимала два месяца.

Нарастить показатели предприятию помогла отладка производственной системы: перестановка оборудования, стандартизация рабочего места, совершенствование логистики. Время производства одной машины сократилось до 48 дней. Продукция стала качественнее, а себестоимость снизилась на 8%.

«Полученный опыт тиражировали и на другие производственные линии. Это помогло в разы нарастить производство медицинских изделий во время пандемии коронавируса. Так с 300 штук в месяц до 600 штук в день, увеличился выпуск увлажнителей дыхательных смесей, которые применяют в аппаратах искусственной вентиляции легких. Всего предприятие поставило в реанимации порядка 22 тыс единиц медицинского оборудования для аппаратов ИВЛ», — отметил генеральный директор «Уральского оптико-механического завода» Анатолий Слудных.

Сейчас одна из ключевых задач, которая стоит перед всеми отраслями — улучшить качество отечественных товаров и увеличить объем производства, причем с минимальными затратами. Именно в этом помогает национальный проект «Производительность труда» — делает работу предприятий эффективнее, находит скрытые резервы и увеличивает количество выпускаемых товаров. Нацпроект запущен в 2019 году. За это время его участниками уже стали более 3800 предприятий. Задача нацпроекта — обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.