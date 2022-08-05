Лос-Анджелес, США, , 16:24 — REGNUM Американская актриса и певица Дженнет МакКарди, известная по роли Сэм в сериале «АйКарли» (iCarly), рассказала о сложностях работы в шоу, будучи подростком. Об этом 5 августа пишет Entertainment News.

Миранда Косгроув в роли Карли и Дженнет МакКарди в роли Сэм Цитата из телесериала АйКарли iCarly

По словам актрисы, в период съёмок в проекте она подвергалась «жестокой эксплуатации». «Были случаи, когда у людей были самые лучшие намерения и, возможно, они не знали, что делают. Но были случаи, когда люди знали — они точно знали, что делают», — заявила МакКарди.

Артистка также рассказала, что компания Nickelodeon обещала ей съёмки спин-оффа о её героине Сэм, однако телеканал позже отказался от этого решения и сделал МакКарди соведущей Арианы Гранде в шоу «Сэм и Кэт». По словам актрисы, после её ухода Nickelodeon предложил ей $300 тыс. в обмен на её молчание, однако она отказалась от сделки.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году компания Paramount выпустила перезапуск iCarly. К своим ролям в проекте вернулись Миранда Косгроув, Джерри Трейнор и Нейтан Кресс, а Дженнет МакКарди отказалась от участия.

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