Бразилиа, 5 августа, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил поддержку на выборах со стороны кандидата в президенты Андре Жанонеса из партии «Вперёд», который объявил о своем официальном отказе от выдвижения своей кандидатуры на октябрьских выборах. Об этом пишет Prensa Latina.

Valter Campanato/ABr Лула да Сильва

«Мы снимаем с выборов кандидатуру Андре Жанонеса на пост президента. Теперь она будет представлена кандидатурой Лулы», — сказал сам Жанонес.

По словам политика, теперь он попытается сделать свою политическую организацию частью коалиции партий во главе с «Партией трудящихся», к которой принадлежит Лула, на предстоящих выборах.

Жанонес стал широко известен в 2018 году благодаря общенациональной забастовке дальнобойщиков, требовавших снижения цен на топливо.

Последний опрос Института Datafolha, опубликованный ранее, показал, что Жанонес получает 1% голосов.