Аресибо, Пуэрто-Рико, 5 августа, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Бывший губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес-Гарсед заявила о своей невиновности после того, как федеральные прокуроры США предъявили ей обвинения по семи пунктам в деле о коррупции, что грозит ей 20 годами тюрьмы. Об этом пишет Prensa Latina.

Joe Shlabotnik Пуэрто-Рико

Арестованная агентами ФБР рано утром в своем доме в жилом комплексе в Сан-Хуане, Васкес-Гарсед в сопровождении своего адвоката Игнасио Фернандеса выступила перед десятками репортеров у федерального здания в Хато-Рей.

«Я повторяю, что я невиновна, я не совершала никаких преступлений, никаких нарушений, я всегда говорила с моим народом лицом к лицу; я уверяю вас, что они совершили большую несправедливость по отношению ко мне», — сказала Васкес-Гарсед после внесения залога в 50 000 долларов.

Бывшей главе Пуэрто-Рико грозит до 20 лет тюремного заключения, если ее признают виновной в участии в коррупционной схеме.