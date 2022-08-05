Гавана, , 15:48 — REGNUM Министерства культуры Кубы и Сербии подписали соглашение о сотрудничестве в знак стремления к развитию и углублению отношений. Об этом пишет Prensa Latina.

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Согласно документу, стороны будут способствовать прямому сотрудничеству и обмену работами и специалистами в области театра, музыки, танцев, кино, изобразительного искусства, библиотек и музеев, а также информацией и материалами.

Особое внимание уделяется таким областям, как музейное дело, археология, реставрация и сохранение наследия.

В этой связи оба министерства будут способствовать установлению контактов между специализированными центрами и опытом в области оцифровки, а также содействовать проведению выставок традиционного и современного искусства, особенно в области фотографии.

Что касается музыки, обе организации будут поощрять участие групп, преподавателей и музыковедов в международных встречах или других мероприятиях, представляющих интерес для двух территорий, а также распространять новости о главных фестивалях и событиях.

Соглашение также устанавливает прямое сотрудничество между Белградским филармоническим оркестром и Национальным симфоническим оркестром Кубы, а также взаимодействие театральных и танцевальных ансамблей, танцоров, хореографов, специализированных изданий и национальных театров Белграда и Гаваны.