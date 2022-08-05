Москва, , 15:36 — REGNUM Известна фраза, приписываемая Гоголю с подачи Задорнова: две беды в России — дураки и дороги. Оно, может, и так, но, на самом деле, возможно, главные проблемы сегодня для нашей страны кроются в сфере образования и медицины. О ситуации в последней в своей откровенной и фактурной статье «Здравоохранение в России: людей больше не устраивает полуправда» размышляет Андрей Маленький (Подробности: https://regnum.ru/news/society/3660693.html).

Казалось бы, по цифрам, по отчётам всё нормально. Но это наша традиция последних лет — давать правильные цифры. Однако, к примеру, рассказывает Маленький: «На селе поставлено 385 быстровозводимых конструкций фельдшерско-акушерских пунктов, но лишь 33 из них лицензированы. Эффективность здесь еще меньше — десятипроцентная. В целом по стране в 2021 году незавершенными оставались около 82 тысяч зданий и сооружений, следует из данных Росстат».

Да, в будущем нам рисуют радужные перспективы, но что в настоящем? Опять же пытаются давить некими статистическими цифрами. Однако как тут не вспомнить, что есть статистика. Вот что отмечает автор: «Удовлетворенность пациента слабо коррелирует с тем, была ли решена в процессе оказания медицинской помощи его проблема».

И вот тут мы должны вспомнить любопытный тезис Министра Здравоохранения РФ Михаила Мурашко: «В России утверждена методика измерения удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи». Стакан — как бы — уже заполнен наполовину.

Но устраивает ли наших граждан эта половина? Ведь в столице всё, да, неплохо, но чем дальше от Москвы, тем ситуация хуже. Там покуражились оптимизаторы. И, да, в ковидное время кардинально меняется не только медицина, но и восприятие населением собственного здоровья.

Однако проблема в том, что Минздрав потерял статус ведомства с высоким уровнем открытости. Это приводит к росту напряжённости среди пациентов, что особенно в условиях пандемии COVID-19, как минимум, недальновидно. А нам нужна правда.

Ведь, как заключает автор ИА REGNUM, «выяснить движение в стране по реализации программ модернизации первичного звена здравоохранения невероятно сложно. Кажется, то, о чем предупреждал президент Путин ровно три года назад, живет и процветает самым настоящим махровым борщевиком. Расскажем».