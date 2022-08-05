Ереван, , 15:26 — REGNUM В Ереване суд общей юрисдикции под председательством Мнацакана Мартиросяна принял решение арестовать в зале суда одного из лидеров оппозиции, соучредителя фонда «Арар», члена движения «Единение», известного общественно-политический деятеля Аветика Чалабяна. Избранная судом мера пресечения продлится три месяца.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Чалабян был арестован 14 мая по сфабрикованному уголовному делу при отсутствии состава преступления, а затем освобожден 27 июля по истечении срока предварительного заключения. Он обвиняется в попытке подкупа студентов Национального аграрного университета Армении с целью обеспечения их участия в протестных акциях оппозиции. Основанием для возбуждения уголовного дела и ареста Чалабяна стала аудиозапись, опубликованная на одном из новостных сайтов. Напомним, что Аветик Чалабян, участвовавший и содействовавший реализации проектов военной промышленности и оборонных систем в Армении, с ноября 2020 г. публично критикует премьер-министра Никола Пашиняна за преступное последовательное ослабление армии и лишения защиты граждан республики.

По мнению самого обвиняемого, которое он изложил на своей официальной странице в соцсетях, » это редкий случай, когда лицо задержано в условиях полного отсутствия оснований и грубого нарушения однозначных требований закона. Эта абсурдное действие показывает, насколько нынешний режим боится своих принципиальных противников и на какие вопиющие беззакония готов пойти ради расширения собственной власти».

В ходе судебного разбирательства сторона обвинения ходатайствовала о применении залога в качестве меры пресечения в отношении Чалабяна, а защитник предложил применить комбинированную меру пресечения, то есть сочетание нескольких мер пресечения согласно УПК. Рекомендательные письма Чалабяну представили более десятка видных общественных деятелей Армении, в том числе бывший вице-премьер, бывший министр юстиции, известные учённые и педагоги.

Адвокат обратил внимание суда на то, что материал, положенный в основу дела, был опубликован на медиаплатформе, относящейся к фейковым СМИ, которая связана с заместителем руководителя аппарата Никола Пашиняна Тароном Чахояном. Эта информация основывается на результатах журналистского расследования и проверена независимыми экспертами. Однако доводы защиты не были приняты во внимания судом и органами следствия.

Между тем, как стало известно на судебном заседании, у Чалабяна после двух с половиной месяцев пребывания в тюрьме, была обнаружена гипертоническая болезнь третьей степени, и ему было назначено амбулаторное лечение под наблюдением кардиолога.

«Рано или поздно закон будет восстановлен в этой стране, — заявил в своём выступлении оппозиционный политик. — Я борюсь и за то, чтобы подобные судебные слушания проходили согласно букве и духу закона. Знайте, что закон будет восстановлен, и с сегодняшнего дня ждите этого. Закон придет за вами…».