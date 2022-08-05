Москва, 5 августа, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Корпорация МСП, призванная оказывать поддержку бизнесу благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», составила рейтинг региональных гарантийных организаций (РГО) для малого и среднего бизнеса. Они оценивались по 24 показателям: 10 — в блоке «Эффективность» и 14 — в блоке «Финансовая устойчивость». Наибольшую эффективность продемонстрировали представители Владимирской, Новосибирской и Астраханской областей, Забайкальского края, Ивановской и Костромской областей, а также республик Чувашия, Коми, Удмуртия и Татарстан. Им присвоен высший ранг Е+.

Поддержка

«Показатели региональных гарантийных организаций, возглавивших рейтинг, говорят о том, что они в целом эффективно используют свой капитал на поддержку предпринимателей. Это упрощает для местного бизнеса задачу по привлечению заемных средств и расширяет его возможности дальнейшего развития, сохранения действующих и создания новых рабочих мест», — отметил генеральный директор Корпорации МСПАлександр Исаевич.

В число региональных гарантийных организаций с минимальными показателями эффективности вошли представители республикКалмыкия иИнгушетия, Красноярского края, Республики Алтай, Ненецкого автономного округа, Еврейской автономной, Кировской, Челябинской, Нижегородской и Мурманской областей. Они получили минимальный рейтинг NE.

«Можно констатировать, что капиталы этих РГО работают недостаточно эффективно, что, в свою очередь, влияет на снижение объемов гарантийной поддержки для бизнеса в регионе. При этом основной задачей РГО является направление государственных средств на поддержку предпринимателей, упрощая и удешевляя для них получение кредитов. Мы поможем отстающим провести «работу над ошибками», для чего предлагаем им активнее участвовать в программе совмещения своих и «зонтичных» поручительств.

Это позволит увеличить объем выданных гарантий примерно втрое и покрывать обязательства предпринимателей по кредитам до 70% — в рамках общего правила и до 90% — для начинающих и молодых предпринимателей. Мы также предлагаем РГО интенсивнее взаимодействовать с местными властями, в том числе совместно определить приоритетные отрасли, которые смогут привлекать средства на льготных условиях под поручительства РГО и под «зонтичные» поручительства», — сказал Александр Исаевич.

В блоке «Эффективность» учитываются такие показатели, как отношение портфеля поручительств РГО к капиталу, покрытие малого и среднего бизнеса поручительствами региональной гарантийной организации, доля рынка по портфелю поручительств в денежном выражении, отсутствие иных видов деятельности, кроме гарантийной и др.

Помимо эффективности, Корпорация МСП оценила и финансовую устойчивость региональных гарантийных организаций. Максимальные оценки и рейтинг АА здесь получилиУльяновская область, Удмуртская Республика иАлтайский край. В «общем зачете» учитывая блоки «Финансовой устойчивости» и «Эффективности» лидерами сталиУльяновская иУдмуртская РГО с рангом «АА Е+».

В Алтайском крае только за июль приняты положительные решения по 31 заявке на льготное финансирование. Общая сумма займов составит 83 млн 709 тыс. рублей. В числе реализующих приоритетный проект — компания «Инновация» из г. Бийска.

«Наша компания совместно с Бийским технологическим институтом, провела научные исследования и разработала мицеллярные масла со сниженным содержанием глицерина. Мы будем вторые в России производители мицелярных масел (первые находятся в г. Самара). На начальном этапе мы планируем запустить выпуск более 20 наименований масел — это кедрового, льняного, кунжутного, тыквенного, черного тмина, амарантового, конопляного, рыжикового и др.

В Фонд обратились впервые, взяли займ в размере 700 тыс. рублей на покупку оборудования для розлива масла, приятно удивила ставка 4,75% годовых и оперативность работы сотрудников фонда, будем обращаться еще и рекомендовать партнерам производителям», — пояснила директор компанииАнтонина Бахтина.

Всего в первом полугодии 2022 года алтайскому бизнесу было выдано 187 займов на общую сумму 535 млн 131 тыс. рублей.

В блоке «Финансовая устойчивость» рейтинга платформы МСП учитываются такие показатели, как доля выплат в портфеле поручительств, рентабельность капитала, отношение операционных расходов к операционным доходам, максимальный размер риска на одного клиента и другие.

К примеру, финансовая устойчивость РГО вНовгородской области оценивается на среднем уровне, гарантийная и операционная деятельность РГО эффективная.

«Специалисты фонда работают с каждым предпринимателем индивидуально, подбирают программу конкретно под него. Например, есть специальные кредитные продукты для промышленных и социальных предприятий, самозанятых, участников социального контракта. Благодаря докапитализации фонд готов и дальше выдавать бизнесу займы под низкие проценты», — прокомментировал директор департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской областиАлександр Черствов.

Всего на реализацию 12 проектов в Великом Новгороде, Валдае и в Новгородском районе будет выделено 49,5 млн рублей. Большинство проектов из сферы производства, в частности продуктов питания и металлоизделий. Также заемные средства на привлекательных условиях получат предприниматели, которые занимаются сельским хозяйством, ремонтными и строительными работами, розничной торговлей.

Как сообщалоИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

С 2022 года финансовая поддержка региональных гарантийных организаций осуществляется с учетом присвоенного ранга. Ранжирование ежегодно проводит Корпорация МСП по утвержденной Минэкономразвития РФ методике.

Она базируется на анализе официальной финансовой (бухгалтерской) отчетности, подлежащей обязательному аудиту. Утвержденные правлением Корпорация результаты за 2021 год будут направлены в профильное министерство для учета при распределении субсидии в 2022 году.