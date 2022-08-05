Тбилиси, 5 августа, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Ряд оппозиционных партий Грузии начали информационную кампанию, направленную против граждан России, чтобы спровоцировать войну. Об этом 5 августа заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

Он прокомментировал призывы ввести визы к гражданам РФ, а также поставить под особый контроль их сделки с недвижимостью и предприятия, зарегистрированные в Грузии. Это объясняется ростом потока российских граждан переезжающих в республику.

«Ксенофобия и шовинизм никогда не были и не будут частью грузинской культуры. Мы призываем всех дистанцироваться от антигосударственной и дискриминационной кампании, единственная цель которой — сделать Грузию вторым фронтом», — сказал Кобахидзе.

Лидер «Мечты» заявил, что информационная кампания направлена на то, чтобы запугать грузинское население сообщениями о «беспрецедентном» количестве российских туристов. Кобахидзе назвал это «ложью».

«Количество граждан России, въехавших в Грузию после 24 февраля и находящихся в Грузии по состоянию на 31 июля, — менее 110 тысяч, что не составляет даже 3% населения Грузии. Кроме того, большая часть из них по национальности грузины», — заявил председатель партии.

Кобахидзе также отказался комментировать слухи, что под видом российских туристов в Грузию приезжают сотрудники спецслужб.