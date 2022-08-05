Москва, 5 августа, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снова растет. Об этом свидетельствует опубликованная 5 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 6 149 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 176 случаев больше аналогичного показателя 4 августа. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 5 973 человек, а днём ранее — у 5 720 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 18 555 новых случаев заражения коронавирусом.