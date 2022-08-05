Москва, 5 августа, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Жителям РФ стоит рекомендовать покупку золота только при соблюдении двух условий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Stevebidmead, pixabay, cc0 Золотые слитки

«Это можно рекомендовать, но только при двух условиях. Первое — у вас уже есть страховые запасы, номинированные в национальной валюте, в рублях. И у вас есть некоторый излишек, который можно превратить в золото. И второе — инвестируя в золото, вам всегда надо рассчитывать на то, что это очень долгосрочное вложение. Это не преходящий резервный запас, который можно то продавать, то покупать, ибо, занимаясь этим, непрофессиональный игрок будет проигрывать. Это однозначно», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, почему жители РФ стали проявлять интерес к инвестициям в драгоценные металлы.