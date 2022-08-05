Вашингтон, , 15:09 — REGNUM Американская рок-группа The Killers опубликовала новую песню под названием Boy. Выход работы состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 5 августа.

Группа The Killers NME

Как признались участники коллектива, композиция Boy стала первой работой, которая вдохновила их на создание альбома Pressure Machine, однако не вошла в финальный треклист проекта. Примечательно, что впервые песня прозвучала в рамках выступления The Killers на испанском фестивале Mad Cool Festival в июле 2022 года.

Напомним, премьера альбома Pressure Machine состоялась 13 августа 2021 года. Пластинка стала седьмым полноформатным релизом в дискографии The Killers.

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