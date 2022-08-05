Лондон, 5 августа, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» подписал контракт с защитником Марком Кукурельей. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что соглашение с 24-летним испанским футболистом рассчитано на шесть лет. Кукурелья перешёл в «Челси» из «Брайтон энд Хоув Альбион».

Летом 2021 года Кукурелья перешёл в «Брайтон» из испанского «Хетафе». В составе английского клуба в сезоне 2021/22 он провёл 38 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.