Париж, , 14:58 — REGNUM Когда до начала Олимпийских игр 2024 года в Париже осталось менее двух лет, подготовка к этому событию идет полным ходом, сообщает Franceinfo.

Олимпийский флаг Makaristos

Новый глава префектуры полиции Парижа Лоран Нуньес дал некоторые разъяснения по поводу обеспечения безопасности мероприятия.

Что касается церемонии открытия — большого военно — морского парада на реке Сена, который представляет собой огромную проблему с точки зрения безопасности, Лоран Нуньес не уклоняется от ответа: «церемония состоится, это ясно».

Лоран Нуньес признает, что «все еще ведутся дискуссии о численности» зрителей, которые будут наблюдать за этим мероприятием с набережной Сены. Первоначально организаторы рассчитывали на 600 000 зрителей, но несколько голосов высказались за то, чтобы сократить формат.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции EDF Group сократит производство на трех атомных электростанций из-за жары.

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