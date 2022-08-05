Ирвайн, США, , 14:56 — REGNUM Представители Blizzard, отвечая на запрос журналистов, заявили, что в действительности компания не планировала продавать игрокам Overwatch 2 скины (образы персонажей) за $45. Об этом 5 августа сообщает портал Wccftech.

Overwatch

Разработчики отметили, что цифры в опросе, который компания разослала геймерам, были «рандомизированы для каждого пользователя и не являются окончательными». Они также пояснили, что компания провела опрос для того, чтобы лучше понять, какие «косметические» виртуальные предметы предпочитают игроки. Представители Blizzard добавили, что раскроют подробности о магазине Overwatch 2 и системе боевого пропуска ближе к релизу игры.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Blizzard не планирует больше проводить публичное бета-тестирование Overwatch 2. С соответствующим заявлением выступил руководитель проекта Джон Спектор после того, как геймеры стали задавать вопросы о третьей бета-версии игры.

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