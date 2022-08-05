Нью-Дели, , 19:28 — REGNUM Раджья Сабха (верхняя палата парламента Индии) приняла антарктический закон, согласно которому внутренние законы Индии будут распространяться на антарктические исследовательские станции. Об этом сообщает индийское сетевое издание Outlook India.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Закон был принят большинством голосов после краткого обсуждения. Палата отклонила несколько поправок, внесенных оппозиционными партиями, которые затрагивали рост цен, повышение ставок налога на товары и услуги.

Документ направлен на то, чтобы правительству было легче обеспечить исследования и другие виды деятельности, проводимые на Южном полюсе его гражданами.

Индийский антарктический закон 2022 года предусматривает «национальные меры по защите окружающей среды Антарктики и связанных с ними экосистем». Также он обеспечивает нормативную базу для деятельности Индии в Антарктике с помощью правовых механизмов, которые помогут в эффективном функционировании антарктической программы. Он наделяет индийские суды полномочиями для рассмотрения преступлений и споров, совершённых индийскими гражданами в регионе. Планируется, что законопроект будет содействовать участию Индии в антарктическом туризме и устойчивом развитии рыболовства.

Важным аспектом является то, что после принятия будет запрещено загрязнение континента, включая ядерные испытания и захоронение радиоактивных отходов, выброс пластика, мусора и других загрязнителей.

В Индии есть две действующие исследовательские станции в Антарктике — Майтри и Бхарти, где ученые участвуют в исследованиях. Законопроект предполагает запретить индийские экспедиции в Антарктиду без разрешения или письменного разрешения другой стороны договора об Антарктике, а также предусматривает инспекцию должностным лицом, назначенным правительством, и наказание за нарушение определенных положений законодательства. Он также направлен на создание фонда для благотворительной исследовательской работы в Антарктике и защиты окружающей среды ледяного континента.

Отметим, что договор об Антарктике был подписал 1 декабря 1959 года Аргентиной, Австралией, Бельгией, Чили, Францией, Японией, Новой Зеландией, Норвегией, ЮАР, СССР, Великобританией и США. Его целью является демилитаризация континента, содействие международному научному сотрудничеству и прекращение споров о территориальном суверенитете. На сегодняшний день договор подписало 54 государства. Россия как правопреемница Советского Союза продолжает участие в договоре.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия была приглашена принять участие в арктическом сегменте 7-го Восточного экономического форума во Владивостоке 5−8 сентября, который будет включать презентацию инвестиционного потенциала российских регионов.

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