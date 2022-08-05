Санкт-Петербург, 5 августа, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров посетил город Ирмино в Луганской Народной Республике. Это 5 августа подтвердили в телеграм-канале администрации города Стаханов.

Страница Георгия Болонева в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Шнуров в городе Ирмино. Скриншот страницы «ВКонтакте»

«Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев в городе Ирмино, ЛНР. Говорят, посетили музей истории стахановского движения», — сообщили в администрации.

«Нахожусь в прекрасном месте. Готовимся к новому фильму», — написал Болонев к публикации с фотографией.