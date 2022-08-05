София, 5 августа, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Болгарское грузовое судно «Рожен»вышло из украинского порта Черноморск (бывший Ильичевск) после нескольких месяцев вынужденного простоя. Об этом 5 июля сообщает БНР.

Судно

По предварительным данным, состояние экипажа корабля врачам опасения не внушает. На борту судна находится груз пшеницы.

Дата прибытия сухогруза в Болгарию не разглашается.

Напомним, «Рожен» был заблокирован в Черноморске в марте нынешнего года из-за минной угрозы в украинской акватории Черного моря.