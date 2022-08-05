Москва, , 14:43 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы поделились со своими читателями множеством любопытных историй и курьезов из разных уголков страны. Гигантский портрет Ван Гога, удивительные находки в канализации, поиски трехногой медведицы. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Ван Гог Иван Шилов © ИА REGNUM

Центральный федеральный округ

Москва на уходящей неделе поставила очередной любопытный рекорд, на этот раз кулинарный: на ВДНХ показали огромное мороженое весом в сто килограммов. Десерт установил мировой рекорд. «Мослента» передает, что рецепт мороженого взяли из архивов: такое же мороженое в советское время продавали на ВДНХ. Это ванильный пломбир с прослойкой из сливового варенья и с орехами фундука.

В подмосковном Подольске конфузом закончилась банальная попытка гражданина снять наличные в банке. «Москва с огоньком» пишет, что мужчина со времени прошлых визитов сильно располнел: настолько, что его внешность изменилась. Бдительный сотрудник банка решил перестраховаться и вызвал полицию. Участковый проверил документы клиента, извинился за неловкую ситуацию. Деньги мужчине в итоге выдали.

Не менее примечательная история с привлечением полиции случилась в Иванове. 46-летний ивановец пожаловался на мошенничество в интернете. Оказалось, он решил купить виртуальный остров в онлайн-игре, перечислил продавцу 55 тысяч рублей, а острова он так и не получил. «Ивановская область: трэш и политика» удивляется интересам ивановских мужчин, готовых потратить немалую для города сумму на несуществующий остров.

В Тамбове тем временем разыскали детскую площадку в совершенно бескомпромисном минималистическом исполнении. Во дворе дома на полянке, заросшей травой, просто валяется горка песка. «Трава, горка песка. Всё. Пам-пам», — комментируют «Тамбовские истории».

Северо-Западный федеральный округ

Звание «отец года» без труда мог бы получить мужчина из Ленобласти, который совершил кражу с ребенком на руках. «Как дела, Санкт-Петербург?» пишет, что инцидент случился во Всеволожске. Мужчина шел по торговому центру, в одной руке нес ребенка, а другой стащил подарочную упаковку из закрытого магазина чая. Рядом с мужчиной шла женщина, видимо, его супруга, которая никак не отреагировала на его поступок.

Фразу «ничто не вечно под луной» в Карелии можно смело переделывать во фразу: «ничто не долговечно под луной». «Карельский гранит» узнал, что в республике разваливается дорога, которую делали два года и сдали совсем недавно. Последствия ремонта продержались на удивление мало. Сейчас полотно сплошь покрыто мелкими выбоинами. Водители жалуются, что на трассе можно проколоть колеса, а после каждой поездки приходится отмывать машину от грязи.

Приволжский федеральный округ

«Страновед» сообщает, что в России появился новый город — Бумагогорск, впрочем, неофициально и не совсем по-настоящему. Основателем города стал 11-летний мальчик из Нижнего Новгорода. Город игрушечный, сделан из бумаги, зато у него есть телеграм-канал с актуальной информацией о его воображаемой жизни. К примеру, там написано, что все сорок жителей Бумагогорска, заболевшие коронавирусом, успешно вылечены в городской больнице. На забавную идею бумажного города уже откликнулись крупные компании. Официальные письма для «открытия» в городе офисов «Альфа-банка», стадиона от ВЭБА, ресторана «Гвидон» компании-гиганты направили основателю города, а некоторые пригласили его в гости в реальном мире.

В Чистополе проблема. Арестанты-мусульмане из местного СИЗО стали жаловаться, что их кормят свининой. По словам «Татарстана News», верующие уверяют, что в итоге вынуждены голодать. В республиканском УФСИН этим жалобам очень удивились и уверяют, что все заключенные питаются нормально, а кроме того, в СИЗО не предусмотрено делить еду на «халяль» и «не халяль», во всех документах мясо указано просто как «мясо».

Южный федеральный округ

Художники нарисовали в Сочи самый огромный портрет Винсента Ван Гога. Его размер — 1,6 тысячи кв метров. Рисовали его одиннадцать мастеров, которые уложились в три дня. На картину ушло 524 тонны краски. Создатели надеются, что портрет просуществует несколько месяцев, передает «Югополис», а еще, что он попадет в Книгу рекордов Гиннеса и Книгу рекордов России.

Закончился суд над жителем Таганрога, который прославился необычайным воровством. Полтора года назад он ухитрился украсть секретное оборудование из самолета «судного дня», который прибыл на аэродром Таганрога для плановых ремонтных работ. Мужчина стащил 39 радиостанций и теперь осужден на четыре года лишения свободы, пишет «Ростов-на-кону».

Волгоградцы мучаются, грустит «Сталингумрак». Причина их страданий — невыносимая жара в автобусах. Самое занятное, что все автобусы оборудованы кондиционерами, но они совершенно не справляются с жарой. Зачастую их и не включают…

Северо-Кавказский федеральный округ

3000 кустов конопли всего за один день сожгли в Кисловодске. «Нетипичный Ставрополь» узнал, что на заросли дикой конопли пожаловались жители города. Был устроен рейд наркоконтроля, который вместе с активистами организовал масштабную прополку участка и сжигание опального растения.

Северная Осетия стала одним из самых читающих регионов России. Рейтинг был составлен «Почтой России», которая подсчитала число подписчиков журналов и газет. Читают и книги. «Особенно радостно за молодое поколение. Заходишь в кафе, а там обязательно сидит молодой человек\девушка и читает книгу», — радуется «Дискотека Алания».

Уральский федеральный округ

«Лампа» рассказала о занятном угоне машины, который произошел в Мегионе. Двое авантюристов заметили авто, где на заднем сидении спал человек, и решили воспользоваться машиной, чтобы добраться до столицы Югры: это примерно 36 км. По дороге мужчина проснулся. Угонщики не растерялись, представились ему сотрудниками следственных органов и убедили, что везут его для проверки в Нижневартовск. Когда мужчина отпросился купить воды в магазине, угонщики уехали. Спустя некоторое время они вернули автомобиль, впрочем, их все равно задержали.

Сибирский федеральный округ

В Томске коммунальные службы поделились информацией об экзотических находках в канализации. Они в самом деле удивительны. «Томский очкарик» сообщает, что при прочистке канализации в текущем году находили коровьи шкуры, матрас, автомобильные шины и даже велосипед.

Дальневосточный федеральный округ

Дальний Восток традиционно поделился необычными историями из области зоологии. «Аmur. life» рассказал про аиста, который от жары врезался в здание на стадионе Благовещенска и потерял сознание. Его спас охранник, оказавший птице первую помощь. Теперь аист находится в надежных руках биологов, а местная пресса с интересом следит за его здоровьем. Если коротко, аист чувствует себя неплохо, проходит реабилитацию, хотя о полном выздоровлении говорить пока рано. Когда оно наступит, аиста выпустят на волю.

В Иркутской области безрезультатно ищут сбежавшую из питомника трехлапую медведицу. К поискам голодного хищника привлечены волонтеры. Вроде бы, медведицу видели в лесах и, кажется, она даже задрала козу, но это не точно. «Приангарские думы» считают, что на основе истории в регионе уже складывается забавный миф.

«Смотровая вышка» разобралась в необычной истории о появлении фейков. По Магадану разнеслись слухи, что в питьевой воде из-под крана содержится кишечная палочка, а власти, как водится, все скрывают. Мэрия информацию опровергла. Теперь выяснилось, что причиной слуха стало сообщение с портала МУП «Водоканал», где граждан предупреждали, что в воде могут оказаться микроорганизмы, в том числе, вирусы. На портале не была указана дата публикации материала, поэтому жители города приняли информацию за актуальную, хотя она, вероятно, появилась в период паводка и была действительна в течение нескольких дней.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 12 августа, .