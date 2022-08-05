Белград, , 15:47 — REGNUM Европейское сообщество одобрило Сербии невозвратный кредит в размере 223,615 млн евро для финансирования семи проектов. Об этом заявила министр по европейской интеграции Сербии Ядранка Йоксимович 5 августа.

Евро Alexas_Fotos

Речь идет о трех проектах в секторе транспорта, двух в области энергетики и по одному в области цифровой и социальной инфраструктуры, передает информационное агентство FoNet.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что деньги, которыми располагает сербское государство, в основном приходят из Евросоюза.