Уфа, , 14:35 — REGNUM В текущем году существуют риски достичь запланированных объёмов сбора урожая зерна. Это не помешает полностью обеспечить внутренний рынок, однако план по поставкам зерна за рубеж может быть сокращён. Об этом 5 августа на выездном заседании оперативного штаба Минсельхоза России в Башкирии, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Федеральный министр указал на то, что в настоящее время работы интенсивно идут во всех федеральных округах: убрано 27% площади, аграрии собрали порядка 55 млн тонн зерновых. Он также подчеркнул, что текущая урожайность в целом неплохая, «однако объём собранных зерновых на данный момент заметно меньше, чем год назад».

В качестве причин Патрушев назвал позднее начало уборочных работ во многих регионах страны из-за холодной весны, а также неблагоприятные погодные условия на отдельных территориях условия. Кроме того, есть сложности с поставкой комплектующих для иностранной техники, добавил министр сельского хозяйства.

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«В совокупности всё это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 млн тонн нам придется пересмотреть», — сказал Патрушев, добавив, что это «может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых».

Министр призвал представителей регионов сделать всё возможное для качественной и своевременной уборки урожая.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что Минсельхоз сохраняет прогноз по сбору зерна в 2022 году на уровне 130 млн тонн. Он подчеркнул, что этот показатель станет одним из лучших результатов в истории страны.

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