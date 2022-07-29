Калининград, , 15:07 — REGNUM Прогноз пор сбору зерна в 2022 году Министерство сельского хозяйство сохраняет на уровне 130 млн тонн. Об этом 29 июля на Всероссийском дне поля в Калининградской области сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Пшеница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что этот показатель станет одним из лучших результатов в истории страны.

«В настоящее время сохраняем наш прогноз на уровне 130 млн тонн», — подчеркнул глава Минсельхоза, отметив, что текущая динамика уборки урожая позволяет рассчитывать на хорошие результаты.

По его словам, урожайность зерновых в этом году практически на четверть выше прошлогодней. Так, на данный момент собрано уже более 40 млн тонн зерна, в том числе 33 млн тонн пшеницы.

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Также Партушев добавил, что ведомство ожидает хорошую динамику по сахарной свекле, картофелю и овощам. По его словам, с начала года в теплицах и открытом грунте собрано уже 1,3 млн тонн овощной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявлял, что уборка урожая в России идёт штатно.

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