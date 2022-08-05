Анкара, , 14:24 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщило 5 августа турецкое агентство Anadolu.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

В состав делегации Турции в Сочи, по данным СМИ, вошли глава МИД Мевлют Чавушоглу, министры обороны, энергетики, финансов, торговли, сельского и лесного хозяйства, а также глава национальной разведки Хакан Фидан.

Ожидается, что темами для обсуждения станут актуальные глобальные и региональные вопросы, а также двусторонние отношения двух стран.