Лос-Анджелес, США, 5 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Компания Warner Bros. Discovery планирует выпуск картины «Флэш» в 2023 году, несмотря на скандалы, связанные с исполнителем главной роли Эзрой Миллером. Об этом 5 августа пишет Variety.

Gage Skidmore Эзра Миллер (справа)

Эту информацию изданию подтвердил генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав. «Мы посмотрели «Флэш», «Черный Адам» и «Шазам 2». Нам они очень понравились. Мы думаем, что они потрясающие, и мы думаем, что можем сделать их ещё лучше», — добавил Заслав.

Глава компании также объяснил недавнюю отмену фильма «Бэтгёрл», который находился на этапе постпроизводства. «Мы не собираемся запускать фильм, пока он не будет готов. Мы не собираемся запускать фильм, чтобы заработать четверть, и мы не собираемся выпускать фильм, если не верим в него», — высказался Заслав.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2022 года Эзру Миллера дважды арестовывали на Гавайях (США) из-за жалоб на его неадекватное поведение. Позже родители девочки-подростка обвинили артиста в её совращении — они утверждали, что актёр снабжал их дочь наркотиками и алкоголем.