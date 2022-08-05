Москва последовательно растит контур компаний занятых в разных сегментах НИОКР и производства высокотехнологичной продукции, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Петр Кирьян .

«Упор делается на второе — по условиям грантов приобретаемое оборудования должно работать более 3-х лет, то есть собираются заявки на бизнес или расширение бизнеса как минимум на среднесрочную перспективу.

Для города такие гранты это способ подпитывать развития нового индустриального кластера и создание относительно высокооплачиваемых рабочих мест.

Городская экономика рассматривается текущей городской администрацией как нечто большее, что сектор услуг, офисы крупных компаний со всей России и инфраструктурное капиталоемкое строительство», — пояснил эксперт.

Москва, , 14:21 — REGNUM Как сообщало ИА REGNUM, в Москве для предприятий, занятых в сфере высоких технологий открыли вторую кампанию по выдаче грантов за покупку оборудования.

Сфера IT (сс) Kevin Ku

Читайте также: Для высокотехнологичных компаний Москвы подготовили меры поддержки