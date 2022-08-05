Таллин, , 14:21 — REGNUM Памятники периода СССР, пусть и в разрушенном виде, должны остаться в Прибалтике как свидетельство варварства и враждебности эстонцев, латышей и литовцев по отношению к России и русским, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 5 августа, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Песков заявил, что намерение властей Эстонии убрать все советские памятники возмутительно и «не красит Эстонию», но реальных возможностей у Кремля помешать этому нет. Также пресс-секретарь президента выразил надежду, что общественные организации предложат не уничтожать советские памятники в Эстонии, а вывезти их в Россию.

« Позиция, которую в связи с принятым в Эстонии решением о сносе советских памятников сформулировал пресс-секретарь президента, является пораженческой. Отсутствие «возможностей предотвратить это решение», о котором заявил Песков и которое закономерно проецируется на Латвию и Литву, свидетельствует о полном фиаско политики нашего правительства на прибалтийском направлении. Мне, однако, думается, что не все возможности воздействия на Таллин, как и на Ригу и Вильнюс, в данном вопросе исчерпаны, и задачу верховная власть должна ставить именно в таком ключе: найти такие возможности.

Если же они действительно исчерпаны, если с государствами, осуществляющими такое надругательство над нашей исторической памятью, Россия продолжит поддерживать дипломатические отношения, если наше правительство и бизнес после этого перевезут через Эстонию или Латвию с Литвой хотя бы одну тонну груза, то в этом бессилии защитить память павших надо быть хотя бы честными перед самими собой. Зачем же переваливать «эвакуацию» памятников на общественные организации? Государственные органы, которые не смогли ни защитить эти памятники прочными двусторонними договорённостями, ни отстоять их действенными контрмерами, должны сами заняться их вывозом с территории противника, не переваливая эту работу на общественные структуры.