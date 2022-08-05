Кабул, 5 августа, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Через пять дней после убийства лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири министр внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддин Хаккани не дал никаких комментариев к заявлениям о том, что лидер террористов жил под его защитой в Кабуле. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Он не появляется на публике с тех пор, как стало известно об убийстве аз-Завахири, а награда в размере 10 миллионов долларов за голову Сираджуддина Хаккани всё ещё остаётся в силе.

Телекомпания «Голос Америки» (СМИ, признанное в России иноагентом) сообщила в репортаже, что Сираджуддин Хаккани, 42-летний министр внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лидер «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не единственный террорист из семьи Хаккани, за информацию, о котором США назначили награду.

Соединённые Штаты назначили вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к аресту Халиля Хаккани, дяди Сираджуддина, и Азиза Хаккани, младшего брата Сираджуддина.

Денежного вознаграждения за арест Яхьи Хаккани, близкого помощника и зятя Сираджуддина, не предусмотрено, но в 2014 году правительство США объявило его глобальным террористом.

Хаккани разыскиваются за причастность к убийствам и организации серии терактов в Афганистане за последние несколько лет.

Сираджуддина Хаккани обвиняют в организации теракта 14 января 2008 года в отеле «Серена» в Кабуле. В результате теракта погибли шесть человек, в том числе гражданин США. В марте 2008 года Государственный департамент США объявил Сираджуддина Хаккани глобальным террористом.

В феврале 2008 года такой же статус был присвоен Халилю Хаккани. Среди прочего, Халиля обвиняют в предоставлении оружия и финансовых ресурсов боевикам «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Кабул в августе 2021 года, Хаккани жили скрытно, фотографии Сираджуддина и Халиля Хаккани нигде не публиковались. Халиль и Сираджуддин Хаккани, хвастающиеся победой «с божьей помощью» над Америкой как сверхдержавой-агрессором, теперь позируют перед камерами и играют роль «освободителей Кабула».

Возвращение в убежища?

Рахматулла Набиль, бывший глава Агентства национальной безопасности Афганистана, говорит, что несколько лидеров «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе Сираджуддин, после убийства аз-Завахири покинули Кабул и укрылись в своих убежищах на юго-востоке Афганистана.

Он заявил, что Сираджуддина Хаккани в последний раз видели в нескольких коротких видеороликах, которые МВД правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовало в «Твиттере» в первый день августа. На этих видео Хаккани беседует с местными жителями в сельских районах провинции Пактия.

«После нападения на аз-Завахири Сираджуддин Хаккани уехал в Пактию, скрылись и его ближайшие помощники», — сказал Набиль.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что им ничего не было известно о резиденции аз-Завахири в центре Кабула, менее чем в километре от Главного управления национальной безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако американские власти отрицают эти заявления.

В ответ на вопрос о том, знали ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о присутствии аз-Завахири в Кабуле, официальный представитель Белого дома Джон Кирби сказал журналистам: »Руководство «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) знало».

Хаккани — объекты атаки?

Американские официальные лица заявляют, что не позволят талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова превратить Афганистан в центр международного терроризма.

«Если у нас будут достоверные доказательства того, что террористы действуют в Афганистане или где-либо ещё, президент примет меры для защиты страны и американского народа», — заявил ранее Кирби.

«Голос Америки» (СМИ, признанное в России иноагентом) запросил Белый дом и Совет национальной безопасности, возможно ли, что лидеры «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) станут объектами атак США. Белый дом заявил, что ему пока нечего сказать.

Рахматулла Набиль, тесно сотрудничавший со спецслужбами США, сказал, что Хаккани могут быть в списке целей США.

«Учитывая неразрывные отношения «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с другими террористическими группировками, существует вероятность того, что Америка выберет их в качестве целей, и Сираджуддин Хаккани не будет исключением из этого правила», — считает Набиль.