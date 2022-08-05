Таллин, 5 августа 2022, 14:02 — REGNUM Развитие парка ветрогенераторов в Рижском заливе является самым масштабным из существующих проектов морской ветроэнергетики в Эстонии, морская планировка проекта уже утверждена. Об этом сообщил эстонский портал tribuna. ee со ссылкой на советника по специальным государственным планировкам министерства финансов страны Элери Каутленбах.
Продолжается процесс получения разрешения на застройку. По словам Каутленбах, вырабатываемая электроэнергия будет доставляться на сушу по морскому кабелю, для этой цели потребуется возвести в западной Эстонии линию электропередач. «Для этой трассы и составляем специальную планировку, чтобы определить, куда пойдет трафик и в какой точке суши будет подключение к основной сети», — пояснила она.
Площадь территории планировки составляет около 5 404 квадратных км и включает Рижский и Пярнуский заливы в морских водах Эстонии, а на суше — город Пярну и волости Хяэдемеэсте, Тори, Кихну и Саарде в Пярнуском уезде. Ветропарк планируется мощностью до 1 000 МВт, с 50-100 ветряками в зависимости от их высоты и других технических параметров.
Ожидаемый срок реализации проекта — шесть лет.