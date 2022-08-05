Мадрид, , 13:52 — REGNUM Генеральный секретарь испанской «Народной партии» (Partido Popular) Кука Гамарра поставила под сомнение меры правительственного акта по экономии энергии. Об этом пишет агентство EFE.

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Она также раскритиковала премьер-министра Испании Педро Санчеса за то, что он вынуждает людей выключать свет и сокращать работу кондиционеров в домах, а сам пользуется всеми удобствами, не экономя на электроэнергии.

В ходе съезда регионального партийного отделения Кадиса, проходившего в Херес-де-ла-Фронтера, Гамарра попросила Санчеса изучить предложения по плану энергосбережения, выдвинутые лидером «Народной партии» Альберто Нуньесом Фейхоо, и отменить план, который «никому не нравится».