Якутск, , 13:59 — REGNUM Якутия ведёт совместную работу с Росимуществом по передаче федерального пакета акций АО «Жатайская судоверфь» в собственность республики. Это позволит республике управлять всеми процессами в части контрактов и соблюдения сроков. Об этом заявил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко по итогам выездного совещания с подрядчиками, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Проект высокотехнологичной Жатайской судоверфи Sakha.gov.ru

На данный момент осуществляется строительство блока корпусных производств. На объект подведена внутренняя инфраструктура, а также завершается монтаж металлоконструкций и кладка стен.

«Общая строительная готовность составляет 46%. На объекте задействовано 197 человек, общее количество техники составляет 29 единиц», — указано в сообщении.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, предприятие позволит обновить флот и обеспечить бесперебойные грузоперевозки по Ленскому бассейну и Арктической зоне республики.

Судоверфь создаётся в рамках комплексного инвестиционного проекта по модернизации и развитию мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей. Объект строится на территории опережающего развития «Якутия».

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге состоится международная выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа. Мероприятие пройдёт в период с 13 по 16 сентября в рамках Петербургского международного газового форума.

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