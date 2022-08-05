* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 5 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. С тех пор как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, политическое и военное давление на хазарейцев-шиитов в Афганистане растёт с каждым днём, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убивают и произвольно арестовывают их под разными предлогами.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По сообщению информационного агентства «Шафакна», в рамках продолжающегося давления на афганских шиитов, силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) казнили одного человека в уезде Навамиш провинции Дайкунди и арестовали ещё девять человек в провинции Газни.

Местные источники в провинции Дайкунди сообщили корреспонденту «Шафакна», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) казнили Мохаммада Забули, сотрудника силовых структур бывшего правительства, в уезде Навамиш. Подтверждая эту новость, один из старейшин этого уезда рассказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) некоторое время назад арестовали десятилетнего сына Забули, и он, эмигрировавший в Иран после захвата власти радикалами, вынужден был вернуться домой, чтобы сдаться и освободить сына.

Местные источники сообщают, что бывший сотрудник афганских сил безопасности погиб под пытками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и исламисты повесили его тело, чтобы инсценировать самоубийство.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Навамиш утверждают, что Мохаммад Забули покончил жизнь самоубийством в тюрьме, но источники опровергают это утверждение. Некоторое время назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали и посадили в тюрьму десятилетнего сына Мохаммада Забули, а за освобождение потребовали от его семьи оружие и боеприпасы.

Аресты в Газни

В последнее время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилили давление на хазарейцев уезда Навур провинции Газни и под разными предлогами арестовывают жителей этого уезда.

Местные источники сообщают, что два дня назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали в этом уезде девять хазарейцев по обвинению в убийстве кочевника. Он был убит в этом районе около двадцати лет назад, и теперь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали по несколько человек из каждой деревни по подозрению в причастности к этому преступлению.

Эти люди были арестованы по ходатайству кочевников, и местные официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что не отпустят их, пока не будет получено согласие кочевников.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли в заложники ряд жителей кишлака Барики уезда Навур по обвинению в невнесении «платы за кровь» кочевника, убитого двадцать лет назад. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили «плату за кровь» этого кочевника в 11 миллионов пакистанских рупий, и заложники были освобождены только после полной выплаты этой суммы местными жителями.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно арестовывали и штрафовали хазарейцев под различными ложными предлогами. Так, несколько месяцев назад они оштрафовали жителей кишлака в провинции Дайкунди за то, что автомобиль, перевозивший их товары, перевернулся на трассе Дайкунди — Газни дороге 19 лет назад. Владелец этого автомобиля — пуштун, и ДТП случилось по его вине, но оштрафованы были владельцы товара.

Напомним, каждый год кочевники-пуштуны вторгаются в районы проживания хазарейцев в разных частях Афганистана. Но в основном это происходит в нескольких уездах провинции Газни и уездах Бехсуд №1 и Бехсуд №2 провинции Вардак.

С вторжением кочевников местные жители объединились, чтобы защитить себя и предотвратить занятие их земель и потраву сельскохозяйственной продукции. В возникших конфликтах большое количество хазарейцев было убито при защите своих домов и земли, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не потребовали с кочевников «плату за кровь» в пользу хазарейцев.

С восстановлением власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане кочевники воспользовались этнической и племенной предвзятостью официальных лиц талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и организовали подачу ряда ложных жалоб на хазарейцев-шиитов.

Местные власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не передавая такие жалобы и дела в судебные органы, произвольно арестовывают, пытают и принуждают хазарейцев к выплате крупных штрафов.