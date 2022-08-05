В Татарии при пожаре на производственном складе пострадал один человек
Казань, 5 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В поселке Киндери недалеко от Казани утром 5 августа загорелся производственный склад. По информации ГУ МЧС России по РТ, пострадал один человек.
Mchs.gov.ru
Пожарные
О пожаре стало известно в 10:10 (мск). Горело здание производственного склада на улице Асылъяр.
Ликвидировали открытое горение в 11:32. Площадь пожара составила 900 кв. метров. В результате происшествия пострадал один человек.
К ликвидации пожара привлекались более 100 человек и 37 единиц техники.
ИА REGNUM напоминает, в городе Альметьевске 10 июня горел склад с готовой продукцией (рыбные консервы).
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