Казань, 4 августа 2022, 14:34 — REGNUM С 5 по 11 августа на территории Татарии местами сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс). Региональным управлением Гидрометцентра объявлено штормовое предупреждение.
По данным синоптиков, Татария находится под влиянием обширного антициклона. Сохраняется очень теплая сухая погода.
В ближайшие дни, 5–7 августа, осадков не ожидается. Температура воздуха по ночам составит около +17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +26…+33 ˚С.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году пожароопасный сезон в Татарии составил 193 дня и продолжался с 15 апреля до 25 октября.
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