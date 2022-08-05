Москва, 5 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Вооруженные силы России совместно с силами ДНР и ЛНР за время спецоперации на Украине уничтожили более 5 тыс. единиц бронетехники и реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщили 5 августа в Министерстве обороны РФ.

Военная техника ВС России. Министерство обороны России

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4716 единиц специальной военной автомобильной техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления ВСУ, два склада вооружения в ДНР, живую силу противника в 182 районах.

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