Донецк, 5 августа, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Украинские нацисты подвергли обстрелам Кировский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрелы Кировского района Донецка со стороны ВСУ были зафиксированы в 11:45 (совпадает с мск) и в 11:42, и в ходе них по городу было выпущено по три снаряда калибра 152 мм.

Кроме того, уточняется, что в 12:43 украинские боевики выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления ВСУ, два склада вооружения в ДНР, живую силу противника в 182 районах.