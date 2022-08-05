Москва, , 13:17 — REGNUM Снос советских памятников в Эстонии в Кремле считают возмутительным. Об этом 5 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы, конечно, считаем это возмутительным. Война с историей, причём с общей историей, и при этом избавление памятников для тех, кто спас Европу от фашизма — это конечно возмутительно и это не красит никакую нацию, в том числе и не красит Эстонию», — заявил Песков.

По его словам, реально никак возможностей воспрепятствовать этому нет.

«Хотя у нас много разных обществ, исторические и другие — может быть по этой линии будут сформулированы хотя бы какие-то предложения эти памятники не уничтожать, может быть, как-то вывести к нам. Такая тема могла бы иметь право на существование, просто в данном случае просто нужно решительно осудить такую практику», — указал он.