Москва, 5 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за прошедшие сутки ударами по 44-й артбригаде ВСУ уничтожили до 150 боевиков, сообщили 5 августа в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

Отмечается, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ были нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка в Запорожской области.

«Уничтожено до 150 военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», а также семь беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группировка войск ЛНР и ДНР при огневой поддержке ВС России освободила поселок Гладосово в Донецкой Народной Республике.

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